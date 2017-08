Russlands Raketenkreuzer und Atom-U-Boot auf hoher See - VIDEO

Die russischen Kriegsschiffe, darunter auch das Atom-U-Boot „Dmitri Donskoi“ und der Raketenkreuzer „Pjotr Weliki“, haben nach der Marine-Parade in St. Petersburg Kurs auf den Hafen Baltijsk im Gebiet Kaliningrad genommen, wie das Portal „Defence.ru“ unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium berichtet.

„Während der Fahrt werden die Schiffe der russischen Ostsee-Flotte eine Reihe von gemeinsamen Aufgaben zusammen mit der russischen Nordflotte ausführen. Daran werden der schwere Raketenkreuzer 'Pjotr Weliki', der atombetriebene strategische Unterwasserkreuzer 'Dmitri Donskoi' sowie weitere Schiffe teilnehmen“, so der Sprecher des Militärbezirks Ost, der Kapitän zur See Roman Martow.

Im Laufe der Überfahrt sollen die Schiffe Manöverelemente wie das Passieren von Engen, Überprüfung der Schiffsstandkraft bei Fahrt sowie Vorbereitungsmaßnahmen zur Luft- und U-Boot-Abwehr trainieren, wie die Agentur Rambler News Service (RNS) berichtet.

Am 30. Juli feierte Russland den Tag seiner Kriegsflotte. An der Parade in St. Petersburg nahmen insgesamt 40 Kriegsschiffe und U-Boote sowie 40 Luftwaffeneinheiten der Baltischen, Nord- und Schwarzmeerflotten und der Kaspischen Flottille teil.