Russische Raketen lassen Terroristen-Pläne platzen – VIDEO aus Damaskus

Zwei Kontrollpunkte in der syrischen Region Ost-Ghouta sind mit Luftabwehr-Einheiten gestärkt worden, in deren Dienst auch die neuesten tragbaren Flugabwehrkomplexe „Werba“ stehen. Diese sichern laut dem Portal die Flugverbotszone in der Ortschaft.

Zuvor hatten Terroristen die russische Botschaft in Damaskus unter Beschuss genommen. Dabei wurden zwei Granaten unmittelbar auf dem Gelände und zwei weitere in der Nähe der russischen Vertretung gezündet. Verletzt wurde niemand.

Die Attacke auf die Botschaft wurde dem Bericht zufolge dank einer Drohne der Terroristen möglich, die die Daten an Dschihadisten aus der Luft übertrug. Das Gerät wurde aber von der ersten abgefeuerten russischen Werba-Rakete vom Himmel geholt.