US-Riesenpendel tötet Mann – Ursache festgestellt: VIDEO

Der Unfall ereignete sich auf dem US-Jahrmarkt in Columbus im US-Bundesstaat Ohio direkt am Eröffnungstag Ende Juli. Dabei brach ein Teil der Gondel und schleuderte Insassen durch die Luft. Das Riesenpendel in Ohio war 18 Jahre alt.

Auf einem Amateurvideo von dem Unfall ist zu erkennen, wie sich Sitzreihen eines Pendels im Betrieb lösten und Menschen aus großer Höhe auf den Boden stürzen.

Eine Untersuchung habe ergeben, dass das Innere des Stützbalkens einer Gondel „extrem“ korrodiert sei, wie der Hersteller KMG mitteilte. Dies habe zu dem Versagen des Fahrgeschäftes geführt.