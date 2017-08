Mutter Natur gnadenlos: Gigantisches Erdloch vernichtet US-Stadt – VIDEO

In Land O'Lakes stürzten gleich mehrere Häuser in ein großes Loch, das sich mitten in der US-Stadt auftat. Auf den neulich erschienenen Aufnahmen ist zu sehen, wie die rund 80 Meter breite Öffnung Bauten verschlingt.

Laut den Bewohnern bildete sich das Loch noch am 14. Juli, in das später ganze zwei Wohnhäuser stürzten. Glücklicherweise sei dabei niemand verletzt worden. Rettungskräfte trafen demnach jedoch die Entscheidung, die Bewohner der benachbarten Häuser in Sicherheit zu bringen, da zuvor weitere Bauten in das Erdloch gestürzt waren.

Es wird unter anderem berichtet, dass sich das rund 19 Meter tiefe Loch weiter vergrößere. Vor Ort arbeiten gerade Geologen. Die Ortsbehörden warnten bereits, dass sich das Erdloch noch mehr vergrößern könne.