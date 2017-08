Panzer-Biathlon geht in heiße Phase: Wettkämpfe um Einzug ins Finale - VIDEO

An den Internationalen Armeespielen 2017, die bis zum 12. August andauern, nehmen rund 4000 Militärs aus 28 Ländern teil: Sie treten in solchen Wettbewerben an wie „Aviadarts“, „Sauberer Himmel“ u.v.m. Verfolgen Sie live bei Sputnik, wie die Panzer-Crews um den Einzug ins Finale des „Panzer-Biathlons“ auf dem Gelände Alabino bei Moskau kämpfen.