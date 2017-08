F-16 eskortieren russischen U-Boot-Jäger Tu-142 über Ostsee – VIDEO

For nyligt var det danske fly-afvisningsberedskab på vingerne for rutinemæssigt at kigge nærmere på en meget sjælden gæst over Østersøen omkring Bornholm – en russisk TU-95 langdistancebombemaskine med NATO-Callsign ”BEAR”, der kun er set i området få gange tidligere. Selvom flyet med sine fire motorer er meget stort, har det ikke desto mindre rekorden som verdens hurtigste serieproducerede propeldrevne fly. De danske F-16 fulgte flyet i god ro og orden, imens det befandt sig i internationalt luftrum nær det danske og returnerede derefter til Fighter Wing Skrydstrup.