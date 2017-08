An der Militärmesse „Armija 2017“, die vom 22 bis 27. August im "Patriot"-Park stattfindet, nehmen Vertreter aus mehr als 100 Ländern sowie 1200 Rüstungsbetriebe teil.

Russische sowie internationale Unternehmen werden ihre Neuentwicklungen in Panzertechnik, in Militär- und Zivilluftfahrt sowie in Raketen- und Raumfahrttechnik präsentieren.