US-Raketenwerfer Javelin aus IS-Händen gerissen – VIDEO aus Irak

Direkt in einer Livesendung von Fox News hat eine Kamera ein rätselhaftes Objekt erfasst, das an dem Kongressgebäude in Washington vorbeirast. Wie die Zeitung „Mk.ru“ schreibt, macht dieser Ausschnitt nun die Runde im Internet und regt zahlreiche Ufo-Enthusiasten auf. Diese schließen auch ein dahinter steckendes Alien-Raumschiff nicht aus.