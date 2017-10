Beherrschung des Luftraumes in 60 Sekunden: Russische MiG-29 im VIDEO

Die MiG-29 ist ein noch zu Sowjetzeiten gebautes Mehrzweckkampfflugzeug der 4. Generation, das am 6. Oktober 1977 zu seinem Erstflug gestartet war.

Der Kampfjet wurde entwickelt, um die Luftüberlegenheit zu erlangen, und ist zur Vernichtung von Kleinbodenzielen bestimmt.

Das Militärflugzeug sollte laut dem Auftrag des russischen Verteidigungsministeriums Hochmanövrierbarkeit sowie Hochgeschwindigkeit aufweisen.

Dies wurde laut dem Fernsehsender dank der besonderen Flügel-Rumpf-Konstruktion möglich.

Nato nennt ihn „Blackjack“: Geheimnisse des Tu-160-Bombers in 60 Sekunden – VIDEO

© Sputnik/ Aleksei Danitschew Diesen Vorteil hat russischer Jet MiG-29 gegenüber französischem Rafale

Zu den Hauptmodellen des Kampfjets gehören: MiG-29SMT, MiG-29UB und MiG-29K/KUB.

Die Jets sind in den Ländern des postsowjetischen Raums, Osteuropas, des Nahen Ostens und Asiens in Dienst. Die Maschinen nahmen an zahlreichen Militärkonflikten teil.

Auch in Syrien wurden die Jets im Kampf gegen den Terrorismus eingesetzt, wo sie Luftangriffe gegen Terroristen-Stellungen flogen.