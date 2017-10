Toxisches Gewässer umspült US-Ufer – VIDEO

Der viertgrößte See der fünf Großen Seen Nordamerikas – der Eriesee – verwundert mit seiner grellgrünen Farbe die Anwohner der US-Bundesstaaten Ohio und Michigan sowie der der kanadischen Ontario-Küste.

Die Verfärbung des Wassers lösten sogenannte Microcystis Cyanobakterien aus, die zu einer schädlichen Algenbildung im Eriesee führten. Dies teilte die US-amerikanische Wetter und Ozeanografiebehörde NOOA mit.

„Die Microcystis Cyanobakterien erstrecken sich über das westliche Becken und breiten sich entlang der Küsten von Michigan und Ohio, von der Maumee Bay bis hin zur Küste von Ontario, aus“, heißt es in einer Pressemitteilung der Behörde.

Es wird empfohlen, sich sowie Tiere von den betroffenen Gebieten fernzuhalten.

Die US-Weltraumbehörde Nasa veröffentlichte bereits Satellitenbilder von dem wahren Ausmaß der Wasserverschmutzung.

A bloom of cyanobacteria in Lake Erie turned the water greenish. https://t.co/Vieh1LgHeT. pic.twitter.com/eg15JXf9kk — NASA Earth (@NASAEarth) 29 сентября 2017 г.

​Der Nachrichtenseite „Business Insider“ zufolge ist das Problem bereits seit 1960 bekannt. Demnach liegt der Grund für die Verschmutzung darin, dass Industrie-Abwässer in den Eriesee geleitet werden. Dabei gelangt auch Phosphor in den See, was die Bildung von Bakterien beschleunigt.