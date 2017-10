Syrische Soldaten zeigen Terror-Waffen aus dem Ausland – VIDEO

Ein syrischer Soldat hält ein Gewehr des Typs M-16 amerikanischer Produktion mit einer an der Waffe installierten optischen Zieleinrichtung vor die Kamera, dann zeigt er ein leichtes Maschinengewehr eines belgischen Waffenherstellers. Diese Waffen wurden den Terroristen im Süden der syrischen Provinz Idlib vor zwei Wochen buchstäblich aus den Händen gerissen, als Al-Nusra-Kämpfer eine Einheit der russischen Militärpolizei attackiert hatten.

Stundenlang wehrten die Militärs Dschihadisten-Attacken ab, bis Unterstützung kam. Dank Spezialkräften und Su-25-Kampfjets wurde der Kessel der Terroristen durchbrochen und die russischen Militärs gerettet.

„Wir wissen, dass die USA im Zeitraum zwischen dem 5. Juni und dem 15. September 2017 insgesamt 1421 Lkws mit Waffen an Terroristen in Syrien geliefert haben. Diese Waffen waren angeblich für den Kampf gegen Terroristen bestimmt, letztendlich fielen sie aber den Kämpfern der Terrormilizen Daesh (auch Islamischer Staat, IS) und Dschabhat an-Nusra (Al-Nusra-Front) in die Hände“, sagte der Chef der Hauptverwaltung Operatives der syrischen Armee, Divisionsgeneral Ali al-Ali.