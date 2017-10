Nachtkampf aus Panzerglocke: Ukrainischer Soldat ballert auf Volksmiliz los – VIDEO

Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie ein ukrainischer Soldat sich unter einer Panzerglocke versteckt und von dort aus Volksmilizen unter Beschuss nimmt.

Dabei ballert er laut dem Portal „Lenta“ aus einer kleinen Öffnung einfach los — zuerst aus einem Maschinengewehr, dann aus einem Sturmgewehr. Schließlich greift er zu einem Granatwerfer und feuert dann noch mit dem Ruf „Es lebe die Ukraine!“ aus einem Raketenwerfer.

Die Behörden der Ukraine hatten im April 2014 eine Militäroperation gegen die beiden selbstausgerufenen Volksrepubliken Lugansk und Donezk gestartet, die nach dem Staatsstreich in der Ukraine vom Februar 2014 ihre Unabhängigkeit erklärt hatten. Nach UN-Angaben sind in dem Konflikt bereits mehr als 10 000 Menschen ums Leben gekommen. Die Regelung der Situation im Donbass ist Verhandlungsgegenstand der Kontaktgruppe in Minsk, die bereits mehrere Dokumente verabschiedet hat, in denen Schritte zur Deeskalation des Konflikts aufgezeigt sind. Kiew entzieht sich der Erfüllung der übernommenen Verpflichtungen. Und so hält der Schusswechsel auch nach den getroffenen Vereinbarungen über eine Waffenruhe zwischen den Konfliktseiten an.