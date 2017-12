Russe geht Gassi mit Wolf im Stadtpark – VIDEO

In Facebook ist ein Video aus der russischen Ural-Stadt Tscheljabinsk aufgetaucht. Es zeigt einen Mann, der einen Wolf in einem Park ausführt. Die Meinungen der Benutzer sind recht geteilt, obwohl das Raubtier sich völlig zahm wie ein Haustier zeigte.

Laut der Autorin des Videos ging der Mann mit dem Wolf an der Leine durch eine belebte Allee spazieren. Das Herrchen züchtet Eigenangaben zufolge professionell Wölfe, die erst ab der fünften Generation völlig zahm werden sollen. So auch das Tier auf dem Video, das das Streicheln und Umarmen sogar seitens unbekannter Menschen dulde, schrieb die Zeitung „ Rossijskaja Gaseta “ am Sonntag.

Die Einwohner von Tscheljabinsk reagierten verschieden auf diese Meldung. Einige warnten Mädchen davor, im Park „in roten Käppchen“ spazieren zu gehen. Andere schlugen vor, die Polizei zu rufen und den Mann samt dem Wolf aus dem Park zu vertreiben.