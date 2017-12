Russlands Olympia-Komitee zu Bann durch IOC - VIDEO

Das Nationale Olympische Komitee Russlands trifft sich am Dienstag. Thema der Sitzung werden die Folgen des Bannspruchs durch das Internationalen Olympischen Komitees (IOC) sein.

Am 5. Dezember hatte das IOC in Lausanne entschieden, dass die russischen Sportler an den Olympischen Winterspielen im Februar im südkoreanischen Pyeongchang ausschließlich unter olympischer Flagge teilnehmen dürfen.

Auch ohne Nationalflagge: Russische Sportler wollen zu Olympia

Die Teilnahme Russlands an den Spielen stand wegen schwerer Doping-Vorwürfe bis zuletzt in Frage. Die Anti-Doping-Agentur Wada hatte dem Land zuvor ein staatlich gefördertes Dopingsystem zur Last gelegt.