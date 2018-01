Ungeduldiger Ryanair-Fluggast klettert auf Tragfläche – VIDEO

Der Zwischenfall habe sich am Neujahrstag direkt nach der Landung eines Ryanair-Flugzeuges in Malaga ereignet, wie die britische Zeitung „Daily Mail“ berichtet. Ein 57-jähriger Pole sei aus dem gelandeten Flieger auf die Tragfläche gesprungen, weil er laut einem Fluggast, der neben ihm gesessen hatte, keine Luft mehr bekam und daher dringend an die frische Luft wollte. Der Ruhestörer soll an Asthma leiden.

Dem Sitznachbarn zufolge benutzte der Mann den ganzen Flug über wegen seiner Erkrankung ein Inhalationsspray.

Nach der Ankunft habe der Flieger noch eine weitere halbe Stunde verschlossen am Gate stehen müssen. Daher habe der Pole den Notausgang geöffnet und sich auf eine der Tragflächen gesetzt. Die Crew habe ihn wieder in die Flugzeugkabine gebracht.

Dem Mann droht nun womöglich eine hohe Strafe wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Flugverkehr.