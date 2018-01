Lauernde Klo-Gefahr: Vor jedem Toilettengang lieber alles abchecken – VIDEO

Ben Tedrick, professioneller Schlangenfänger, wurde laut dem Portal „The Eagle“ in ein Haus in Brazos County gerufen, um eine Schlange aus der Toilettenschüssel zu holen. Dabei erklärte der Experte, dass ihn die Kraft des Reptils sehr überrascht habe.

„Ich hatte es ungefähr einen Meter weit draußen, als es sich wieder zusammenrollte und mich mit sich zog. Ich hatte Angst, dass ich ihm den Kopf abreiße (…)“, wird der Amerikaner von dem Portal zitiert.

Jedoch gelang es Tedrick, die Schlange an deren Kopf mithilfe einer Schlinge, die an einem Mopp befestigt war, herauszuziehen. Schließlich wurde das Reptil wieder in die texanische Wildnis ausgesetzt.

Der Experte rät, in solchen Situationen Ruhe zu bewahren. So sollte man ihm zufolge sofort die Badezimmertür schließen und den örtlichen Tierschutz alarmieren.