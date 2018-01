Türkei: Mann springt für imposantes Foto versehentlich in den Tod – VIDEO

In Wladikawkas, der Hauptstadt der russischen Teilrepublik Nordossetien (Nordkaukasus), hat eine Taube kuriose Bilder geliefert. Der Vogel saß regungslos auf einem Auto, sein Kopf war an die Windschutzscheibe angelehnt. Dies erweckte den Anschein, als hätte das Täubchen so richtig Silvester gefeiert.