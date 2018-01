„Du bist ein Stück Scheiße“: Weinstein kriegt Schläge ins Gesicht – VIDEO

Der nach seinen Sex-Skandalen gestürzte Hollywood-Mogul Harvey Weinstein ist am Dienstagabend in einem Restaurant im US-Bundesstaat Arizona von einem Gast angegriffen worden. Dabei wurde der 65-Jährige zweimal ins Gesicht geschlagen, wie das Portal „TMZ“ berichtet. Die Szene wurde auf Video aufgenommen und kursiert derzeit im Internet.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag im Sanctuary Camelback Mountain Resort in der Stadt Scottsdale, wo Weinstein zusammen mit seinem Therapeuten beim Abendessen war. Einer der anwesenden Gäste, der laut dem Portal als Steve bekannt ist, sprach Weinstein an und wollte ein Foto mit dem Film-Produzenten machen.

Doch die Ablehnung Weinsteins soll den Mann ziemlich verärgert haben.

Dem Restaurant-Manager zufolge suchte Weinstein keinen Streit. Die beiden schüttelten die Hände und kehrten schließlich zu ihren Tischen zurück.

Etwas später, gegen 21 Uhr, kam es zu einer Eskalation. Der gleiche Mann griff Weinstein beim Verlassen des Lokals an und beschimpfte ihn mit den Worten: „Du bist ein Stück Scheiße, was hast du mit diesen Frauen gemacht!“

Dabei soll der Randalierer dem 65-Jährigen zweimal ins Gesicht geschlagen haben, sodass Weinstein beinahe hinfiel.

Der Restaurant-Manager teilte mit, dass der Angreifer betrunken gewesen sei.

Weinstein verzichtete auf eine Anzeige und wollte laut der Person, die den Vorfall filmte, auch nicht die Polizei rufen.

Harvey Weinstein gilt als einer der erfolgreichsten Filmproduzenten der Welt, der hinter Kassenschlagern wie „Pulp Fiction“ (1994), „Shakespeare in Love“ (1998), „Gangs of New York“ (2002), der „Herr der Ringe“-Trilogie, „Inglourious Basterds“ (2009), „Django Unchained“ (2012) und anderen steht. Dabei soll er über Jahre hinweg Mitarbeiterinnen seiner Produktionsfirmen und auch mehrere namhafte Schauspielerinnen sexuell belästigt, einige sogar vergewaltigt haben. In einer Erklärung entschuldigte sich Weinstein für sein „Benehmen gegenüber Kolleginnen in der Vergangenheit“, das zu viel Leid geführt habe. Nach den Belästigungsvorwürfen ist der einflussreiche Hollywood-Produzent auch von seinem Filmstudio gefeuert worden.