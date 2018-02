Barbar brettert mit Lkw durch Weltkulturerbe – VIDEO

Mitten in einem Live-Interview mit Stefan Loibl vom Eishockey-Team "Straubing Tigers" am Dienstag in der Kölner Lanxess-Arena wird die TV-Crew plötzlich von einem Eisbearbeitungs-Fahrzeug von hinten erfasst und umgenietet. Der Spieler konnte der Maschine in der letzen Sekunde noch ausweichen.