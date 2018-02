So lassen sich Panzer mit Aktivschutz „knacken“: Neue Taktik in Aktion – VIDEO

Die weltweit stärkste Trägerrakete „Falcon Heavy“ hat am Dienstag mit Elon Musks privatem Tesla-Elektro-Cabriolet als Testladung an Bord vom US-Space-Center in Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida abgehoben. Nun soll der Wagen den Asteroidengürtel ansteuern, wie Musk via Twitter mitteilte.