Ein Buckelwal hat sich am Donnerstag in einem Stellnetz vor Dierhagen an der Ostseeküste von Mecklenburg-Vorpommern verfangen. Das Tier wurde glücklicherweise von dem Fischer befreit. Das Video, das nun die Runde im Internet macht, zeigt den Wal beim Auf- und Abtauchen direkt nach der Befreiung.