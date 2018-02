Elon Musks privates Tesla-Elektro-Cabriolet rast derzeit in Richtung Mars.

Am vergangenen Dienstag hat das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX mithilfe der weltweit größten Rakete „Falcon Heavy“ einen Tesla Roadster ins Weltall geschossen. An der Spitze der Rakete befand sich das Cabrio, hinter dessen Lenkrad „Starman“ angeschnallt sitzt, ein Dummy in einem Raumanzug.

Der Sportwagen soll auf einer elliptischen Bahn um die Sonne kreisen, wobei er auch am Mars vorbeifliegen wird.