Knallharte Sibirier: Polizist bricht bei voller Fahrt in Auto ein – VIDEO

Die französische Eistänzerin Gabriella Papadakis hat am Montag beim olympischen Kurzprogramm ihren „schlimmsten Albtraum“ erlebt. Bereits in den ersten Sekunden des Auftritts löste sich ein Träger ihres Kleides und gab so einen Teil ihrer Brust frei. Die Bilder dieser peinlichen Szene machen jetzt im Netz die Runde.