Gefährliche Geheim-Funktion von russischem Transportflieger gefilmt – VIDEO

Die Flüge, die der TV-Sender Swesda vor Ort verfolgte, fanden laut dem russischen Verteidigungsministerium auf einer Höhe zwischen 400 und 600 Metern und bei Geschwindigkeiten von mehr als 500 Stundenkilometern statt.

Laut der Militärbehörde nahmen an den Trainings insgesamt zehn Il-76MD-Transportflugzeuge teil.

Die Iljuschin Il-76 (NATO-Codename: „Candid“) ist ein schweres Transportflugzeug, das in der Sowjetunion entwickelt wurde und bis heute in Russland hergestellt wird. Das Flugzeug ist in der Lage, schweres militärisches Gerät wie Panzer und Geschütze zu transportieren.

Die Maschine kann mit 500-Kilogramm-Freifallbomben bewaffnet werden. Außerdem können an dem Flugzeug zwei 23-mm-Maschinenkanonen vom Typ Grjasew-Schipunow GSch-23 installiert werden.

Für die Selbstverteidigung ist der Flieger mit sechs Radarwarnsensoren, einer IFF-Antenne sowie zwei Täuschkörperwerfern ausgestattet.

