Busen-Check: Aus diesem Grund entblößen Frauen ihre Brüste vor Kiewer Polizei – VIDEO

Bei einer skurrilen Kontrolle ist am Mittwoch eine Femen-Aktivistin beim Versuch, in das Gebäude des Obolonski-Bezirksgerichts in Kiew zu gelangen, geschnappt worden. Sie soll eine Provokation zum Zeitpunkt der Aussage des ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko im Prozess gegen den früheren Staatschef Viktor Janukowitsch geplant haben.