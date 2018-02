Tödliche Attacke: Durchgedrehter Dickhäuter treibt Stoßzähne in Inder - VIDEO

In Indien hat ein aggressiver Elefant einen Landwirt vor den Augen zahlreicher Augenzeugen getötet. Der schreckliche Tod wurde auf Video festgehalten.

Der Unfall ereignete sich im Dorf Kurubur im indischen Bundesstaat Karnataka, das von wilden Tieren terrorisiert wurde.

Um ihre Häuser vor Elefanten zu schützen, jagten die Einheimischen die Tiere mithilfe von Steinen und Rauchkörpern in einen naheliegenden See. Jedoch gehorchten nicht alle Tiere den Menschen: Ein Elefant rebellierte dabei und griff einen der Männer an.

Die Attacke endete für den 56-jährigen Landwirt namens Krsihnappa tödlich, wie die britische Zeitung "Mirror" schreibt.

Die Familie des Verstorbenen soll nun von der lokalen Behörde rund 6300 Euro als Kompensation erhalten.