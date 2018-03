US Army erleidet größte Verluste seit 25 Jahren in Afrika – VIDEO 18 +

Im Internet sind Aufnahmen aus dem nordafrikanischen Niger erschienen, die eine Attacke der Terrorgruppierung Islamischer Staat* (IS, auch Daesh) auf eine gemeinsame nigrisch-amerikanische Patrouille zeigen sollen. Das Video verbreitete der Telegram-Kanal „Directorate 4“, der über Militär-Konflikte berichtet.

Der Überfall ereignete sich noch am 4. Oktober vergangenen Jahres, als elf US-Soldaten und 30 einheimische Militärs in der Region Tillabéri im Südwesten des Landes an der Grenze zum Nachbarland Mali patrouillierten. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen wurde der Konvoi aus dem Hinterhalt attackiert.

Die Bilder, die erst neulich im Netz aufgetaucht sind, zeigen den vermutlichen Terroristen-Angriff auf die Patrouille. Die Aufnahmen sollen von einer Helm-Kamera eines in einen Hinterhalt geratenen US-Soldaten stammen.

Dabei wird gezeigt, wie sich die Mitglieder eines US-Sondereinsatzkommandos während der Attacke hinter einem SUV verstecken und das Gegenfeuer eröffnen.

Bei der Terroristen-Attacke kamen vier US-Soldaten ums Leben.

Bis jetzt konnte die Echtheit des Videos von Sputnik nicht verifiziert werden.

Nach Angaben des Telegram-Kanals Directorate 4 gelten die bei dem Überfall von der US-Armee im Niger erlittenen Verluste als die größten seit 25 Jahren in Afrika. Damals, im Jahr 1993, wurden zwei Black-Hawk-Hubschrauber in Mogadischu abgeschossen, 18 US-Militärs kamen ums Leben.

Laut dem US-Sender CBS News wird diese Woche eine Erklärung des Pentagons zu diesem Übergriff im Niger erwartet.



* Islamischer Staat, auch IS, eine in Russland verbotene Terrorvereinigung