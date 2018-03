Pferd dreht im US-Klub durch: Halbnacktes Go-Go-Girl am Boden - VIDEO

Ein sexy Model in aufreizender Unterwäsche auf einem weißen Pferd hat in einem Nachtklub in Miami im US-Bundesstaat Florida für viel mehr Aufregung gesorgt, als man dachte. Mitten in dem lauten Gedrängel verlor das arme Tier die Nerven und versetze die Gäste in Panik. Der Vorfall wurde von einem Augenzeugen gefilmt.