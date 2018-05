Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem - VIDEO

An der Einweihungszeremonie des US-Botschaftsgebäudes in Jerusalem am Montag nimmt eine Delegation des Weißen Hauses teil. Zu den Gästen gehören Trumps Tochter Ivanka, ihr Ehemann Jared Kushner sowie US-Vizeaußenminister John Sullivan und US-Finanzminister Steven Mnuchin.

Heftige Proteste begleiten am Montag die Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem. An Israels Grenze zum Gazastreifen kam es zu Zusammenstößen. Nicht weniger als zwei Palästinenser wurden dabei getötet. In Ramallah im Westjordanland nahmen Tausende Palästinenser an einem Protestmarsch teil.

US-Präsident Donald Trump hatte am 6. Dezember Jerusalem als Hauptstadt von Israel anerkannt. Er kündigte zudem die Verlegung der Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem an. Dieser Schritt löste international Massenproteste aus.