Saudischer Airbus schlittert auf der Nase über die Landebahn – VIDEO

Eine Passagiermaschine der Saudi Arabian Airlines mit 151 Personen an Bord ist am Montagabend wegen eines technischen Defekts zur Notlandung umgeleitet worden. Der Pilot musste den Airbus 330 schließlich ohne das nicht ausgefahrene Bugfahrwerk landen. Wie die Landung verlief, zeigen diese Bilder aus dem Netz.

Auf den veröffentlichten Aufnahmen sieht man, wie die Maschine mit der Nase auf die Landebahn aufprallt. Beim Rutschen über den Asphalt sprühen reichlich Funken. Glücklicherweise hat das Flugzeug kein Feuer gefangen.

Die Passagiermaschine musste kurz nach dem Start in Medina in Richtung Dhaka wegen technischer Probleme eine Notlandung in Jeddah machen.

Zuvor kreiste der Airbus noch mehrere Stunden in der Luft, um Treibstoff zu verbrauchen, wie Arab News berichtet.

Alle Passagiere und die Crew verließen den Jet unverletzt über Notrutschen.