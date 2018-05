Atom-U-Boot schießt Salven mit Interkontinentalraketen - VIDEO

Das Salvenschießen vom strategischen Unterwasserkreuzer des Projekts 955 „Borej“ erfolgte vom Weißen Meer aus auf ein Übungsgelände auf Kamtschatka im russischen Fernen Osten. Dabei wurden laut dem Pressedienst der Nordflotte alle vorgegebenen Ziele getroffen.

Die vom russischen Verteidigungsministerium veröffentlichten Bilder zeigen zuerst, wie das Atom-U-Boot in See sticht. Dabei kann man auch die Arbeit der Militärs auf ihren Posten beobachten, bevor der Befehl des Kapitäns zur See Wladimir Schirin kommt, das Atom-U-Boot in Gefechtsbereitschaft zu versetzen.

„Der Start der ballistischen Rakete erfolgte einwandfrei“, meldete der U-Boot-Kapitän den Mitgliedern der staatlichen Kommission.

Danach werden auch selbst die Unterwasserstarts der vier Raketen gezeigt.

Wie der Pressedienst ferner mitteilte, erfolgte das Salvenschießen mit einer solchen Anzahl von Raketen von Bord eines Unterwasserkreuzers des Projekts „Borej“ aus zum ersten Mal.