Migrant rettet Kind und kommt in Elysée-Palast – VIDEO

In Paris hat ein junger Zuwanderer aus Mali ein Kind mit einer waghalsigen Aktion gerettet. Nun wird er als Held gefeiert: Sogar der französische Präsident Emmanuel Macron will den Mann persönlich treffen und ihn zum Ehrenbürger machen. Ein Augenzeugen-Video zeigt die unglaubliche Rettungsaktion.

Diese Bilder vom Samstagabend aus Paris zeigen, wie ein Mann in Sekundenschnelle an der Fassade von Balkon zu Balkon hochklettert, wo ein Kind an der Außenseite einer Balkonbrüstung hilfslos baumelt und in die Tiefe zu stürzen droht.

Glücklicherweise konnte der Retter rechtzeitig vier Stockwerke nach oben schaffen und den Vierjährigen in Sicherheit bringen.

Nach ersten Ermittlungen war der Junge allein zu Hause und anscheinend auf das Balkongeländer geklettert. Vorläufig befindet sich der Kleine in den Händen des Jugendamtes.

Bei dem Retter handelt es sich um den 22-jährigen Mamoudou Gassama aus Mali. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP wurde Gassama sogar in den Élysée Palast eingeladen. Macron wolle sich bei dem jungen Einwanderer persönlich bedanken.

Auch die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo meldete sich zu dieser Heldentat.

"Seine heroische Tat ist ein Vorbild für alle Bürger. Die Stadt Paris ist natürlich daran interessiert, ihn bei seinen Bemühungen zu unterstützen, sich in Frankreich niederzulassen", schrieb sie auf Twitter.