„Dritter Arm“ für US-Soldaten: So sieht er in Aktion aus – VIDEO

Am Mittwoch startet eine Sojus-Rakete MS-09 vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan mit der Expedition 56/57 an Bord zur ISS. Neben dem russischen Kosmonauten Segej Prokopjew und der Nasa-Astronautin Serena Auñón-Chancellor fliegt auch der Deutsche Alexander Gerst ins All.