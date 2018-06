Erstmals auf VIDEO: So trennt sich Sojus-Raumschiff von Trägerrakete

Eine spezielle Kamera an der Außenhülle des Weltraumschiffes Sojus hat die Trennung des Moduls von der dritten Stufe der Trägerrakete gefilmt, die am Mittwoch mit der neuen Expedition zur ISS vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan startete.

Somit wurden zum ersten Mal „neue Methoden der visuellen Kontrolle des Raketenfluges im Weltraum“ getestet, wie es aus der russischen Raumfahrtagentur Roskosmos hieß.

Spezialkameras werden laut dem Pressedienst von Roskosmos an Frachtschiffen und bemannten Raumschiffen installiert, darunter an den Sojus MS-09 und Progress MS-09. Dadurch kann die Trennung von der dritten Raketenstufe visuell eingeschätzt werden.

Außerdem will die russische Raumfahrtagentur künftig mehr Bilder von Bordkameras nutzen, um die Weltraumstarts in Russland zu popularisieren.

Am Mittwoch startete der deutsche Astronaut Alexander Gerst zusammen mit seinen Kollegen, den russischen Kosmonaut Sergeij Prokopjew und der Nasa-Astronautin Serena Maria Auñón-Chancellor, vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan in Richtung ISS. Die Sojus-Kapsel soll erst am Freitag an die ISS andocken.