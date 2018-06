Kurden und IS-Terroristen geraten in Syrien aneinander – VIDEO

Nach Angaben des Telegram-Kanals Directorate 4, der über Militärkonflikte berichtet, werden die kurdischen Kämpfer Terroristen-Positionen in der nordsyrischen Provinz al-Hasaka angreifen. Dabei sollen die IS-Kämpfer bereits aus der Ortschaft Al-Fakka vertrieben worden sein.

Die „Demokratischen Kräfte Syriens“ sind eine Vereinigung der bewaffneten Oppositionskräfte im Norden Syriens. Sie besteht vor allem aus Kurden und wird von den USA unterstützt.

Die US-geführte Koalition, ihre Verbündeten in Syrien – die Demokratischen Kräfte Syriens (SDF) – und irakische Militärs hatten am Sonntag an der syrischen Grenze die zweite Phase der Militäroperation „Roundup“ (dt. „Razzia“) gegen die Terrormiliz Islamischer Staat gestartet.

Der Koalition zufolge zielt die Operation auf die Vernichtung von IS-Resten im Nordosten Syriens. Die Offensive des SDF-Heeres werde von der Luftwaffe der Koalition und des Iraks sowie von der Artillerie der irakischen Armee unweit der Grenze unterstützt.

*„Islamischer Staat“, auch „Daesh“, eine in Russland verbotene Terrorvereinigung.