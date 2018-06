Sein Zuhause wird zerstört: Orang-Utan stellt sich verzweifelt gegen Bagger – VIDEO

Das „Sojus“-Raumschiff mit der Expedition 56/57 an Bord soll am Freitag um 15:07 Uhr an die ISS andocken – zwei Tage nach dem Start der Sojus-Rakete mit dem Deutschen Alexander Gerst, dem Russen Sergej Prokopjew und der US-Amerikanerin Serena Maria Auñón-Chancellor vom Weltraumbahnhof Baikonur.