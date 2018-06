Besoffene US-Amerikanerin bleibt mit Kopf in Auspuffrohr stecken – VIDEO

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg geben am Freitag in Berlin eine Pressekonferenz. Nach den aktuellen Gesprächen zur Vorbereitung des Nato-Gipfels der Staats- und Regierungschefs in Brüssel Mitte Juli treten sie gemeinsam vor die Presse.