Mann fasst es nicht: Frau macht es in der Öffentlichkeit – VIDEO

Völlig ungeniert macht sich diese Frau mitten in New York fertig – vor Hunderten Fahrgästen rasiert sie sich die Beine im Big Apple. Und das sogar mit reichlich Rasierschaum. Ein in der Nähe sitzender Mann ist baff.

Diese Rasier-Aktion soll laut dem Kommentar zu dem Video in einer U-Bahn-Station unweit des Times Square gefilmt worden sein. Die Dame störte offenbar nichts dabei, an einem Bahnsteig mitten in New York die Beine mit Rasierschaum zu beschmieren und die Härchen zu entfernen.

Ein Fahrgast, der mit der Frau dieselbe Bank teilte, konnte seine Verwunderung nicht verbergen und starrte die Dame kurz an.

Wieso sich die Frau für die Aktion am öffentlichen Ort entschied, ist nicht klar.

Zuvor waren im Internet ähnliche Bilder aufgetaucht, wo eine Frau ihre Beine an einem Kinderbecken rasierte und die Klinge dabei unverschämt in dessen Wasser säuberte. Dies soll sich ebenfalls in den USA ereignet haben.