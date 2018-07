Neuester französischer Panzerwagen findet sein Ende in Mali – VIDEO

Der US-amerikanische Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Jonathan Ive hat mit seiner Aktion während des jüngsten Fights mit Travis Fulton für Verwirrung gesorgt. Plötzlich fasst er sich an die Brust, als hätte er einen Herzinfarkt, dann packt er seinen Rivalen hart an. Was genau er damit erstrebte, bleibt unbekannt.