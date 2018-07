Lamborghini-Poserin rast mit Hubschrauber-Tempo durch Tunnel - VIDEO

Diese Fahrerin ist dabei gefilmt worden, wie sie mit einem Lamborghini eine Geschwindigkeit von bis zu 301 Stundenkilometern in einem Tunnel erreicht. Anzumerken ist dabei, dass normale Hubschrauber mit durchschnittlich 200 bis 300 Stundenkilometern fliegen.

Die Lamborghini-Angeberin postet auf ihrem Instagram-Profil gerne Fotos und Videos mit heißen Schlitten.

Der letzte Clip zeigt die Fahrerin in einem Tunnel, wo sie so richtig Gas gibt. Dabei filmt ihr Beifahrer, was der Tacho zeigt.

Als der Flitzer das Tempo von 301 Stundenkilometern erreichte, bremste die Fahrerin dem Wagen ab.

Wo genau diese Bilder gemacht wurden, ist aber unklar.