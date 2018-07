Alkoholisiert oder krank auf Nato-Gipfel? Poroschenko&Co geben Juncker Stütze – VIDEO

Seit Donnerstag kursiert im Internet ein brisantes Video von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Auf den Bildern ist deutlich zu erkennen, wie sich der EU-Chef torkelnd zum Gala-Dinner am Rande des Nato-Gipfels in Brüssel begibt. Dabei wird er von anderen Politikern gestützt. Nun wird gerätselt: Was war mit Juncker wirklich los?

Aufnahmen vor dem gemeinsamen Abendessen der Staats- und Regierungschefs enthüllen, dass der 63-Jährige auf die Hilfe der Staatsgäste angewiesen war. So griffen ihm sogar die Präsidenten Finnlands und der Ukraine, Sauli Niinistö und Petro Poroschenko, sowie Hollands Premier Mark Rutte unter die Arme – um dem EU-Chef Halt zu geben.

Diese Bilder sorgten im Internet für große Aufmerksamkeit sowie zahlreiche Spekulationen.

Eine mögliche Erklärung für dieses Torkelvideo könnten die gesundheitlichen Probleme beziehungsweise Rückenbeschwerden des EU-Kommissionspräsidenten sein. So soll Juncker bereits in der Vergangenheit über sein Ischiassyndrom geklagt haben. Dabei wird ein Nerv in der Wirbelsäule so gereizt, dass der dabei auftretende Schmerz die Beine lähmen kann.

Zuvor hatten einige Medien bereits über ein vermeintliches Alkohol-Problem von Jean-Claude Juncker spekuliert. So zitierte der Spiegel den niederländischen Politiker Jeroen Dijsselbloem, dem zufolge Juncker „ein verstockter Raucher und Trinker“ ist.

„Der passionierte Raucher Jean-Claude Juncker hat niemals bei Wein oder Gin Tonic gespart“, hieß es in einem Artikel der belgische Zeitung Le Soir unter Bezugnahme auf luxemburgische Medien.