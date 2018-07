Trump und May stellen sich in London der Presse - VIDEO

Die britische Premierministerin Theresa May und US-Präsident Donald Trump geben am Freitag eine gemeinsame Pressekonferenz auf dem Landsitz der Ministerin Chequers.

Trumps Großbritannien-Besuch sorgt bereits seit Donnerstag für zahlreiche Proteste in London. Am Freitagmorgen ließen die Demonstranten einen sechs Meter hohen Ballon in Form eines Baby-Trumps in Windeln über dem Parliament Square in die Luft steigen.

Gegen Mittag soll es in London ein Protestmarsch unter dem Motto „Zusammen gegen Trump" stattfinden, dessen Route durch die Londoner Innenstadt vom Portland Place zum Trafalgar Square führt.

Direkt nach dem Nato-Gipfel in Brüssel und vor dem Treffen mit Wladimir Putin am 16. Juli in Helsinki traf Donald Trump am Donnerstag zu einem mehrtägigen Besuch in London ein.