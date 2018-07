US-Heli „bohrt sich“ in Stratovulkan und fliegt davon – VIDEO

Im Netz sind erstaunliche Bilder aufgetaucht, die einen Hubschrauber vom Typ CH-47 Chinook unglaublich nahe einem Berg zeigen. Man könnte glauben, dass sich die Maschine gleich in das Gestein hineinbohrt.

Doch die Bilder zeigen die Rettungsaktion für eine Bergsteigergruppe, welche am Stratovulkan Mount Hood im US-Bundesstaat Oregon in eine missliche Lage geraten war, wie das Portal „The Drive“ berichtet.

Insgesamt sechs Menschen waren in 3430 Meter Höhe steckengeblieben. Die Bergsteiger konnten wegen der schlechten Wetterbedingungen nicht mehr selbstständig absteigen.

So musste die Gruppe mit einem Hubschrauber geborgen werden.

Bei dem Rettungseinsatz flogen die Hubschrauberpiloten so nah an den Berg heran, dass die Heckräder den Bergabhang berührten. Dabei blieb die Maschine in der Luft.

Die Rettungsaktion wurde schließlich erfolgreich abgeschlossen. Alle Bergsteiger sind dem Portal zufolge in Sicherheit.