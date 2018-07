Putin trifft Trump in Helsinki - VIDEO

Am Montag kommen der russische Präsident Wladimir Putin und sein US-Amtskollege Donald Trump in Helsinki zu einem Gipfeltreffen zusammen. Es ist der erste Zweier-Gipfel und das dritte bilaterale Gespräch der Spitzenpolitiker seit Trumps Amtsantritt im Januar 2017.

Auf der Agenda der Gespräche stehen Perspektiven der weiteren Entwicklung der Beziehungen zwischen Moskau und Washington sowie aktuelle internationale Probleme wie die Situation in Syrien oder der Ukraine.

Zuletzt waren die beiden Staatschefs am Rande eines G20-Gipfels in Hamburg und beim APEC-Gipfel in Vietnam zusammengetroffen.