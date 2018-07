Chinas Aufstieg zur Seemacht: Kriegsmarine zum Fürchten – VIDEO

„Der sechsminütige Clip über die chinesische Flotte erinnert an den Film ‚Top Gun‘ aus dem Jahr 1986 mit Tom Cruise in der Hauptrolle: Der gleiche eindrucksvolle Start eines Kampfjets von einem Flugzeugträger, grazile Manöver über der Wasseroberfläche sowie ein guter Soundtrack, der eine entsprechende Menge Energie verleiht. Ehrlich gesagt gefällt mir die chinesische Version besser, dazu noch ist sie kürzer“, gab der Militärexperte des Portals „The National Interest“, Michael Peck, zu.

© Sputnik / Igor Zarembo China startet größtes Marineinfanterie-Manöver

Dabei achtet das Portal auch auf den propagandistischen Bestandteil des Videos, die stolze Fahrt der Schiffe, mächtige Silhouetten der U-Boote, Raketen- und Torpedostarts u.a.

Auf den Bildern sieht man nur gepflegte und glänzende Schiffe und Flugzeuge sowie eingespielte Zusammenarbeit. Die Militärs und genauso die Technik wirken synchron wie auf einer Parade.

„Das Wort, das am besten das gezeigte Erscheinungsbild vermittelt, ist die Professionalität. Die chinesische Marine erscheint in dem Clip als eine echte Hightech-Flotte und nicht nur als einfache Küstenverteidigung. Unabhängig davon, an wen diese Botschaft gerichtet ist – an den potentiellen Gegner oder das chinesische Volk – ihr Inhalt ist klar: China ist eine Kraft, die man respektieren muss“, schlussfolgert Peck.