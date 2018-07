Dompteur steckt Hand in Krokodilmaul und bereut es – VIDEO

Bei der Zoovorführung in Chiang Rai am Sonntag griff ein Dompteur dem Tier wahrscheinlich zu tief in den Kiefer, so dass das Reptil seine Zähne dem Mann in den linken Arm bohrte.

© YouTube / Caters Clips Alligator schnappt nach lästigem US-Amerikaner - VIDEO

Obwohl das Tier begann, ihn hin und her zu schleudern, konnte sich der Trainer vor den Augen Dutzender entsetzter Zuschauer befreien.

Dabei erkennt man auf den Aufnahmen deutlich Blut – nicht nur am zerfetzten Arm, sondern auch auf dem Boden.

Der Zwischenfall wurde laut der Zeitung „Daily Mail“ von Khun Phusawit gefilmt, der die Show zusammen mit seiner Familie besuchte.

„Alle waren schockiert, als es passierte. Die Kinder waren ein bisschen verängstigt“, so der Augenzeuge.

Dem Besitzer des Krokodilparks, Dong Wittawat, zufolge wurde der gebissene Trainer medizinisch behandelt und fühlt sich gut.