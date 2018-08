Killer-Wal lässt Schiffe aufeinander krachen - VIDEO

Der Streit in der EU um das Erdgas-Pipeline-Projekt Nord Stream 2 scheint derzeit etwas abgeflaut. Vielleicht hat das mit den Zugeständnissen in Richtung USA zu tun, die mit aller Gewalt ihre Überproduktion an teurem Flüssiggas aus ihrer umstrittenen Fracking-Produktion in den Markt drücken wollen. Den Baufirmen bei Nord Stream 2 ist das egal.