Kampfjets und Hubschrauber steigen für Kriegsspiele in die Luft - VIDEO

In einer dreiteiligen Serie hat sich das ZDF mit Supermächten beschäftigt. Nachdem im ersten Teil Ängste über China und im zweiten Teil die neue US- Parole "America First" thematisiert wurden, war im dritten Teil Russland an der Reihe. "Russlands Rückkehr?" fragte der Titel. Leider erhielten die Zuschauer als Antworten nur alte Feindbilder.