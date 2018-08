Chinesisches Hyperschall-Vehikel nun in Großaufnahme – VIDEO

Nach Angaben der China Aerospace Science and Technology Corporation (kurz CASC) führte der Hyperschall-Wellenreiter am Freitag bei dem 10-minütigen Testflug eine Reihe von Manövern in einer Höhe von 30 Kilometern durch.

© AFP 2018 / Frederic Brown China testet offenbar Hyperschall-Wellenreiter – VIDEO

Die chinesische Starry Sky-2-Waffe stellt einen Hyperschall-Wellenreiter dar, der die Geschwindigkeit dank den während des Fluges entstehenden Luftstößen erhöht.

Laut Medienberichten sollen solche Apparate künftig auch für den Transport von Sprengkörpern sowie von Nutzlast eingesetzt werden.