Feuerwehr baff: Feuer-Tornado schraubt sich in die Höhe – VIDEO

Am Dienstagmorgen wurden die Beamten zum Brand gerufen, wie die Zeitung „Daily Star“ berichtet.

© YouTube / Planeta Snakedos Seltsames „Feuerteufel“-Phänomen lässt Feuerwehrleute zur Kamera greifen – VIDEO

Ein Video von dem Löscheinsatz zeigt, dass sie es mit einem Feuer-Tornado zu tun hatten. Der Feuerwirbel schoß dabei die Flammen meterhoch in die Luft und erschwerte die Arbeiten.

In der Regel bildet sich eine Feuerhose, wenn bei einem Brand kühle Luft an die Spitze von heißer Luft gelangt. Dadurch entsteht ein an einen Tornado erinnernder Wirbel, wie die Leicestershire Fire and Rescue Service Ashby Station schreibt.